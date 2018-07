Wat is AOW?

Iedereen die in Nederland woont, krijgt vanaf de 65 jarige leeftijd een staatspensioen, de AOW. Elk jaar dat je vanaf je 15e tot en met je 64ste dat je in Nederland gewoond hebt, bouw je 2% van je AOW op. De maximale 100% is weer 50% van de AOW die vroeger een echtpaar kreeg. Daarom wordt de persoonsgebonden AOW 50% genoemd. Alleenstaanden krijgen hierboven een toeslag van 20%, zodat zij uiteindelijk maximaal 70% kunnen krijgen.

De AOW is een omslagstelsel, wat betekent dat de werkenden van nu betalen voor de gepensioneerden van nu. Of het AOW-stelsel in deze vorm kan blijven bestaan, is nog onduidelijk.