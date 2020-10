RIVM: 4581 nieuwe besmettingen corona gemeld

In de gemeente Rotterdam werden van zondagochtend tot maandagochtend de meeste mensen positief getest op het virus, namelijk 397. Dat is meer dan zondag, toen hier 268 mensen te horen kregen dat ze het virus hadden opgelopen. In de gemeente Amsterdam nam het aantal gevallen toe met 347, in Den Haag met 268 en in Utrecht met 107.

In Tilburg liep het aantal coronagevallen in de tweede helft van de vorige week snel op. Zaterdag was de piek met 81 positieve tests. Zondag kwamen minder nieuwe gevallen aan het licht en die daling lijkt maandag door te zetten, met 47 nieuwe coronagevallen. In de gemeente Groningen werd zaterdag een piek bereikt van 156 positieve tests. Ook die werd maandag niet geëvenaard, met 95 nieuwe gevallen.

Het aantal mensen dat is overleden aan Covid-19 is met zeven toegenomen. Dat betekent niet per definitie dat zij het afgelopen etmaal zijn overleden. Deze gegevens komen soms met wat vertraging binnen bij het RIVM. Zondag nam het aantal sterfgevallen met vijf toe.

Normaal gesproken publiceert het RIVM de cijfers om 14.15 uur. Maar deze werden maandag pas om 16.00 uur bekendgemaakt vanwege een storing.