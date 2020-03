Ober vervangt gevluchte Polen in tuinderskas

Robèr Willemsen van Horeca Nederland is somber over de gevolgen van de coronacrisis voor de horeca. Ⓒ Foto Rene Oudshoorn

DEN HAAG - De coronacrisis slaat diepe kraters in de horecasector, waarin 400.000 werknemers momenteel minimaal drie weken verplicht thuis zitten. De branche vreest een hausse aan faillissementen. Maar in tijden van nood is er ook weer briljant ondernemerschap: zo wordt bedienend personeel sinds vandaag tegen kostprijs aangeboden bij tuinders als vervanging voor de naar huis gevluchte Polen.