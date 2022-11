MIT werkt aan zelfstandige robots die zichzelf kunnen bouwen

Er wordt voortgeborduurd op jarenlang onderzoek, waaronder recente studies die aantonen dat objecten als bijvoorbeeld een vervormbare vliegtuigvleugel en een functionele raceauto kunnen worden gebouwd met kleine identieke lichtgewicht onderdelen - en dat robotachtige apparaten kunnen worden gebouwd om dit montagewerk uit te voeren. Het team heeft nu aangetoond dat bepaalde computergestuurde robots zelf het montagewerk kunnen uitvoeren. Dit houdt in dat er dus geen mensen meer nodig zijn voor de ontwikkeling. Een robot zou in de praktijk hierdoor zichzelf kunnen bouwen, zelfs in een grotere variant.

„Onze vorige robots die van het ’oude’ systeem gebruik maakten waren ook in staat grotere machines in elkaar te zetten”, legt een van de wetenschappers uit. „Wanneer die structuren echter een bepaalde grootte bereikten in verhouding tot de grootte van de assembler-robot, dan werd het proces steeds inefficiënter. De robots moesten dan simpelweg te veel afstand overbruggen om de bouw te voltooien. Op dat moment kunnen de robots die met het nieuwe systeem ontwikkeld worden, dan besluiten om een grotere versie van zichzelf te bouwen.”

Volgens de wetenschappers kan het nog wel een paar jaar duren voor het eerste volledig autonome, zelfreplicerende robotassemblagesysteem gebouwd is dat in staat is om bijvoorbeeld grotere robots te bouwen.