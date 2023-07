Helikopters, pantserwagens en gewapende agenten voor zoektocht naar ontsnapte leeuw

Een buurtbewoner had in de Richard-Strauss-Weg in Kleinmachnow, de Berlijnse stadsrand een loslopend wild dier gezien dat een zwijn had aangevallen. Een automobilist in de buurt kon het dier filmen en die beelden zorgden onmiddellijk voor een grote staat van paraatheid bij de hulpdiensten.

Er zijn ook beelden op sociale media, gemaakt door een automobilist die langs een weg een dier filmde dat op een leeuwin leek. De politie zei tegen Bild dat er geen twijfel is dat het om een leeuwin gaat.

Verdovingsgeweren

Er is nog geen spoor van het dier gevonden. Via luidsprekers en sociale media werden waarschuwingsboodschappen verspreid en ook een waarschuwingsapp in de regio werd geactiveerd. „Ga niet het bos in, ga niet joggen”, zei Michael Grubert, burgemeester van Kleinmachnow. In de voormiddag werd het waarschuwingsgebied nog verder uitgebreid door het Federale Bureau voor Civiele Bescherming en Rampenbestrijding. Vijf jagers speuren met verdovingsgeweren in het zoekgebied en er zijn ook dierenartsen aanwezig. De politie wil het roofdier namelijk op een „diervriendelijke manier” vangen.

Kosten noch moeite

Omdat het dier mogelijk erg gevaarlijk is, wordt er kosten, noch moeite gespaard. Er wordt met een helikopter, drones, warmtecamera’s, jagers met verdovingsgeweren en dierenartsen naar de katachtige gezocht. Ook zijn een dertigtal politiewagens en 200 agenten aanwezig. „De politie van Brandenburg heeft ervaring met loslopende koeien, maar niet met roofkatten”, zegt de politiewoordvoerder. De agenten zouden voornamelijk aanwezig zijn voor de veiligheid van de buurtbewoners. Met vallen wordt momenteel niet gewerkt. „Vallen zetten is een maatregel die de komende een of twee dagen niet effectief zal zijn”, zegt de burgemeester.

Tekst gaat verder onder de foto

Het is nog volledig onduidelijk waar het dier vandaan komt. In Duitse media werd eerder gespeculeerd dat de leeuwin uit een circus zou kunnen zijn ontsnapt, maar de politie houdt alle mogelijkheden open. Agenten controleren alle dierentuinen, circussen en dierenopvangcentra, maar tot nog toe wordt er geen leeuw vermist. Duitse media berichten dat het in Berlijn niet is toegestaan als particulier een leeuw te houden, maar in de deelstaat Brandenbrug wel omdat er regelgeving ontbreekt. De drie genoemde voorsteden liggen alle drie in Brandenburg.

Uitebreide raadgevingen

De media zijn net als Berlijners bezorgd dat het dier naar Berlijn „oprukt” en geven uitgebreide raadgevingen wat wel en wat niet te doen indien men een leeuw tegen het lijf loopt. Talrijke roofdierendeskundigen komen uitvoerig aan het woord. In een bericht van de politie wordt ook gesproken over een recente waarneming in de deelstaat Berlijn, waar Kleinmachnov aan grenst.

Zie hier de beelden van loslopende leeuwin.