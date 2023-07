Leeuwin ontsnapt in Berlijn: ’Roofdier viel al wild zwijn aan’

Berlijn - De Duitse politie is onder meer met helikopters aan de zuidwestrand van Berlijn op zoek naar een loslopende leeuwin. De bewoners van de voorsteden Kleinmachnov, Stahnsdorf en Teltow worden via sociale media en met luidsprekerwagens opgeroepen hun huis niet te verlaten. Het dier zou in de nacht van woensdag op donderdag zijn waargenomen langs een weg in Kleinmachnov.

De politie begon aan de zoekoperatie nadat ooggetuigen tegen middernacht de leeuwin hadden gezien die een wild zwijn had aangevallen. Er zijn ook beelden op sociale media van een automobilist die een dier dat op een leeuwin lijkt filmde. De politie zegt tegen Bild dat er geen twijfel is dat het om een leeuwin gaat. Kinderdagverblijven wél open Er is nog geen spoor van het dier gevonden. Vijf jagers speuren met verdovingsgeweren in het zoekgebied en er zijn ook dierenartsen aanwezig. De politie wil het roofdier namelijk op een „diervriendelijke manier" vangen. De inwoners moeten niet alleen zelf thuisblijven, maar ook hun huisdieren zoveel mogelijk binnenhouden. De kinderdagverblijven zijn donderdag wel gewoon open. Het is nog volledig onduidelijk waar het dier vandaan komt. In Duitse media werd eerder gespeculeerd dat de leeuwin uit een circus zou kunnen zijn ontsnapt, maar de politie houdt alle mogelijkheden open. Agenten controleren alle dierentuinen, circussen en dierenopvangcentra, maar tot nog toe wordt er geen leeuw vermist.