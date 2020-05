Man (23) rijdt 79 km/u te hard door Den Bosch

De man reed eerst te hard over de A2 bij Vught en vervolgens scheurde hij met 109 kilometer per uur langs wegwerkzaamheden in de Magistratenlaan. Dat schrijft Omroep Brabant. Er stond aangegeven dat de maximumsnelheid 30 kilometer per uur is, maar daar had de weggebruiker geen boodschap aan.

De man is staande gehouden door agenten. Hij kon geen rijbewijs laten zien, deze zal hij later alsnog in moeten leveren. Volgens de regionale omroep is het waarschijnlijk dat de man een cursus bij het CBR moet gaan volgen om te werken aan zijn rijgedrag.