New York in zwaar zweer: reizigers in quarantaine

Iedereen die de afgelopen week in New York is geweest moet 14 dagen in thuisisolatie. Dat besluit maakte een Witte Huis-vertegenwoordiger dinsdag bekend. In de grootste stad van de VS zijn inmiddels 13.000 besmettingen met het virus vastgesteld en dat is ongeveer 35 procent van alle gevallen in de VS. Er zijn 125 mensen aan de gevolgen bezweken. In de staat New York is vanaf maandag een lockdown van kracht waarbij iedereen zo veel mogelijk thuis moet blijven.

„Dit is alleen maar het begin van een veel grotere crisis”, aldus De Blasio. „We staan aan het begin van een zeer moeilijke weg.”

In de VS voeren steeds meer staten een lockdown in om verspreiding van het virus in te dammen.