Potentieel vaccin Moderna lijkt werkzaam bij ouderen en veilig

De studie is gepubliceerd in het gezaghebbende vaktijdschrift New England Journal of Medicine. Dat het potentiële vaccin positieve effecten lijkt te hebben voor ouderen, bij uitstek een kwetsbare groep, is volgens een van de onderzoekers een belangrijke vondst omdat het immuunsysteem van senioren vaak verzwakt is.

De proef volgde op een eerste veiligheidsproef waarin het potentiële vaccin werd uitgeprobeerd op proefpersonen tussen de 18 en 55 jaar. In de vervolgproef werd het vaccin toegediend aan veertig volwassenen in de leeftijdsgroepen 56 tot 70 en 71 en ouder.

Ouderen die twee dosissen van 100 microgram kreeg met 28 dagen ertussen, vertoonden een immuunreactie vergelijkbaar met die van jongvolwassenen. Moderna is al bezig een hogere dosering te testen in een fase 3-proef, de laatste fase voordat er goedkeuring wordt aangevraagd.

De bijwerkingen, waaronder hoofdpijn, vermoeidheid, pijn in het lichaam, rillingen en pijn op de injectieplek werden ervaren van mild tot matig. In minstens twee gevallen vertoonden proefpersonen ernstige bijwerkingen.