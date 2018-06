Hypotheekslachtoffers gaan banken vervolgen

Hoewel de huiseigenaren ook een eigen verantwoordelijkheid hebben bij het aangaan van hun tophypotheek, zijn er nu sterke aanwijzingen dat een groot aantal banken de zogenaamde 'gedragscode hypothecaire financieringen' heeft overtreden toen ze cliënten met torenhoge hypotheken opzadelden.

Jacht Terwijl de gedragscode bepaalt dat een huiseigenaar maximaal vier tot vijf keer zijn bruto jaarinkomen aan hypotheek mag krijgen, duiken er nu gevallen op waarbij banken zes tot acht keer het bruto jaarinkomen hebben verstrekt. Bij Bartels Advocaten in Zeist hebben zich huiseigenaren gemeld die hun hoofd in de financiële strop hebben hangen en die de banken medeverantwoordelijk houden voor de hypotheekellende. Afgelopen weekeinde ging de website www.tehogehypotheek.nl de lucht in waar woningeigenaren zich kunnen melden. Uit een risicoanalyse van de ING Bank bleek eerder dat verwacht wordt dat zo'n 100.000 tot 140.000 woningeigenaren in 2009 en 2010 in betalingsproblemen komen. Mr. Dion Bartels: "President-directeur Wellink, de toezichthouder van de Nederlandse banken, heeft eind maart gezegd: 'Nederland is wereldkampioen hypotheken en ook wereldkampioen tophypotheken'. Banken werken met een gedragscode hypothecaire financieringen, de laatste jaren is voor veertig procent aflossingsvrije tophypotheken afgesloten. De helft daarvan is volgens onze inschatting in strijd met de gedragscode afgesloten omdat er veel hogere hypotheken zijn verstrekt dan volgens de code verantwoord was."

Fout In een reactie zegt Hans André de la Porte van de Vereniging Eigen Huis (VEH): "We kennen de situaties dat banken gemakkelijk hogere hypotheken hebben verstrekt; dat is een wisselwerking tussen de bank en de klant. Dat gaat goed zolang het goed gaat, maar nu gaat het dus fout. Er zijn hypotheken verstrekt op basis van, nu, wankele zekerheden." Het volgens de VEH nog maar de vraag of juridische acties tegen banken ook kans van slagen hebben. "Het blijft de klant zélf die heeft getekend".