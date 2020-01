Man (23) rijdt met ballon lachgas aan mond over snelweg

Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

HAARLEMMERLIEDE - Mascara opdoen tijdens het rijden of toch even je telefoon checken, niet erg verantwoord én zelfs illegaal. Een 23-jarige Amsterdammer maakte het afgelopen zaterdag ook erg bont toen hij met een ballon gevuld met lachgas aan zijn mond over de snelweg raasde.