Campinggast in Ulicoten slaat beveiliger bewusteloos

ULICOTEN - Een gast op een camping in het dorp Ulicoten (Noord-Brabant) heeft vrijdag een 35-jarige beveiliger bewusteloos geslagen. Die had een groep aangesproken vanwege geluidsoverlast. Een 31-jarige verdachte is aangehouden, meldt de politie zaterdag.

Beeld ter illustratie Ⓒ ANP