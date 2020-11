Carbidschieten in Brabant verboden

De voorzitters van de veiligheidsregio’s Jack Mikkers (burgemeester van Den Bosch), John Jorritsma (burgemeester van Eindhoven) en Theo Weterings (eerste burger van Tilburg) wijzen erop, dat de daling van het aantal coronabesmettingen niet doorzet. „In te veel delen van Noord-Brabant zijn de besmettingscijfers onverminderd hoog”, aldus de drie. „Er gloort wel hoop, de geluiden rondom de ontwikkeling van vaccins zijn immers hoopgevend. Maar totdat die vaccins beschikbaar zijn, moeten we nogmaals de schouders er onder zetten met elkaar.”

En dat betekent geen massale sinterklaasvieringen achter de voordeur, geen afsteken, kopen of vervoeren van vuurwerk en geen carbidschieten, aldus de veiligheidsregio’s. „We moeten er met elkaar voor zorgen dat de zorg ontlast wordt. Onze zorgmedewerkers verdienen het dat de eindeloze stroom patiënten afneemt en dat ook de reguliere zorg weer kan doorgaan.”

De drie voorzitters doen een dringende oproep aan de Brabanders: „Laten we ook het einde van dit turbulente jaar anders vieren dan dat we gewend zijn. We willen immers kostte wat het kost voorkomen dat de ziekenhuizen nog meer belast worden dan nu al het geval is. Laten we daarom proberen dit jaar een andere invulling te geven aan de eindejaarstradities. Bijvoorbeeld online, in kleine kring of verspreid over een aantal dagen!”