Beveiliger bewusteloos en hond dood na mishandeling Den Haag

De Kwestie: ’Weg met die uitsupporters!’

Nu publiek weer in de voetbalstadions is toegestaan, gaat het bij sommige wedstrijden meteen mis. Heeft het zin om uitpubliek te weren of slaat dat de sfeer in het stadion dood? „Laat ze het ook maar flink in de portemonnee voelen.”