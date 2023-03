Megawinst BBB zet kabinetsdoel halvering stikstofuitstoot in 2030 op losse schroeven

Door onze parlementaire redactie

Minister Christianne van der Wal (VVD) krijgt zelfs uit haar eigen partij forse kritiek. Ⓒ ANP / Jeffrey Groeneweg

Den Haag - Na de klinkende overwinning van BBB staat het kabinetsdoel om de stikstofuitstoot al per 2030 te halveren op losse schroeven. Hoewel minister Christianne van der Wal (Stikstof, VVD) haar aanpak vooralsnog niet wil bijstellen, klinken in de coalitie en bij het ministerie van Landbouw zorgen over de uitvoerbaarheid.