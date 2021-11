Opnieuw kerkhof omgewoeld door schatgravers in Fries dorp

Voormalig koster van de Johanneskerk Dirk Limburg heeft er geen goed woord voor over: „Wie doet zoiets? Ik vind het schandalig. Op een begraafplaats hoort rust te zijn, daar ga je niet zomaar met een schep in de grond woelen.”

Limburg is als vrijwilliger verantwoordelijk voor het beheer van de begraafplaats rondom de kerk waarvan de toren uit de twaalfde eeuw stamt. „Het gaat om van die mensen met zo’n metaaldetector. Als zo’n ding gaat piepen, dan gaan ze graven. Tsja, wat vind je dan? Ik heb geen idee, maar er kan hier door de eeuwen heen wel eens een muntje zijn gevallen.”

Geen idee over daders

Vorige week was het ook al raak op de begraafplaats rond de Sint Margrietkerk bovenop de terp van Boksum. Ook daar lijkt het erop dat iemand met een metaaldetector de dodenakker heeft afgespeurd. Limburg heeft geen idee wie de daders zouden kunnen zijn. „Het is waarschijnlijk in het donker gebeurd, aan de westkant van de kerk. Daar is verder helemaal niks, dus die persoon kan ongehinderd zijn gang zijn gegaan.”

Eerder mensen met metaaldetectoren gesignaleerd

Volgens de voormalig koster van de kerk zijn eerder mensen met metaaldetectoren gesignaleerd in het dorp. „Die wilden gaan graven op het voetbalveld en het kaatsveld. Maar die zijn weggestuurd door buurtbewoners.”

En terecht, vindt Limburg: „Je doet dit gewoon niet op andermans terrein. En al helemaal niet op een kerkhof. Als ik hem was tegengekomen, dan was er wel wat gebeurd ja, dan had zijn metaaldetector het niet meer gedaan.”

Het is nog niet duidelijk of de eigenaar van de begraafplaats - de plaatselijke afdeling van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) - maatregelen neemt om herhaling te voorkomen.