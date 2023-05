Moordenaars Nederlandse tuinman op Curaçao veroordeeld tot jaren cel

Media op het eiland schrijven over de gruwelijke zaak. De twee verdachten in de zogeheten Karko-zaak zaten al geruime tijd vast, en hielden gedurende het hele proces hun onschuld vol. Toch oordeelde de rechter dat het bewijs van het Openbaar Ministerie overtuigend was. Ze zijn veroordeeld tot respectievelijk acht jaar en negen maanden, en tien jaar en negen maanden gevangenisstraf. De gedetineerden – 27 en 28 jaar – zaten al straffen uit voor eerdere gewelddadige overvallen. Een van hen zou binnenkort worden vrijgelaten, maar na zijn nieuwe veroordeling blijft hij nog veel langer vastzitten.

Vier gemaskerde mannen

De moord op de 53-jarige Beverwijker vond 7 mei 2019 plaats bij een appartementencomplex in de Schelpwijk, ten noorden van hoofdstad Willemstad. Onze landgenoot had daar een appartement. Hij woonde al bijna twaalf jaar op het eiland en had er een tuiniersbedrijf. Op de fatale avond werden ook twee andere bewoners op het complex slachtoffer van een gewelddadige overval. Zij zouden het eigenlijke doelwit zijn geweest. Vier gemaskerde mannen overvielen twee Chinese bewoners in een appartement naast dat van de Noord-Hollander. Er ontstond een vechtpartij, waarop de daders vluchtten en de deur van het appartement van Molenaars en zijn vrouw hebben ingetrapt, waarna ze meteen begonnen te schieten, zo meldt onder andere het medium Curaçao Chronicle.

Eerdere veroordelingen

Justitie had tegen de beide verdachten celstraffen van 11 jaar en 13 jaar geëist. Eerder werden al enkele andere eilandbewoners in dezelfde zaak onherroepelijk veroordeeld tot lange gevangenisstraffen, tot wel twintig jaar. Een slechts 18-jarige jongen verdwijnt dertien jaar en acht maanden achter de tralies. Molenaars was op het Caribische eiland eigenaar van Lili Gardens, een onderneming die hij sinds 2008 was begonnen en gespecialiseerd is in aanleg en onderhoud van tuinen.