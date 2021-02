Aannemer maakt ijsbaan op verkeerde grasveld: ’Ze beginnen allebei met een b’

Een foto van Jan Tengbergen, waarop is te zien dat het grote grasveld langs de Korreweg onder water wordt gezet, verscheen donderdag op Facebook. ’Op het Bernoulliplein wordt nu (14:30 uur) gewerkt aan een ijsbaan in verband met de komende vorst’, aldus Tengbergen.

Hij kwam echter van een koude kermis thuis: „Het zag er precies zo uit als de vorige keer dat het plein werd omgetoverd tot een tijdelijke ijsbaan. Ik had dus geen twijfel. De bronzen bollen waren netjes verzameld met een hek er omheen.”

’Hij moest in het Boudierplantsoen zijn’

Woordvoerder Peter Steinfort van de gemeente Groningen reageert: „De aannemer heeft het verkeerde veld onder gespoten. In de Hoogte, Haren en in het Boudierplantsoen in de Wijert zetten we een klein veldje onder water voor de buurtkinderen. Het Bernoulliplein is veel te groot met het oog op corona. De vrees is dat er dan te veel mensen samenkomen, daarom maken we daar dit jaar geen ijsbaan.”

Steinfort vervolgt: „Buurtbewoners organiseren ook wel eens zulke dingen zonder tussenkomst van de gemeente. Ik dacht dat zij misschien opdracht hadden gegeven om het veld onder water te zetten. Maar het bleek onze eigen aannemer te zijn. Hij moest in het Boudierplantsoen zijn in plaats van het Bernoulliplein. Ze beginnen allebei met een b, misschien zit daar de vergissing in.”