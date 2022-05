Agenten uit Bangladesh spoorloos verdwenen na bezoek aan Nederland

Shah Alam en Russell Chandra Dey behoorden tot een achtkoppig team van het politiekorps van Chattogram Metropolitan uit Chittagong, de tweede stad van Bangladesh en een belangrijke havenstad, dat op 9 mei naar ons land reisde om een meerdaagse speciale training met politiehonden te volgen. Ons land staat wereldwijd goed aangeschreven als het gaat om werken met speurhonden. Het team zou dinsdag naar huis terugkeren, maar Shah Alam en Russell verlieten het hotel een dag voor vertrek en stapten niet in het vliegtuig nadat de opleiding was afgerond, zegt commissaris Saleh Mohammad Tanvir van het korps in media uit het land.

De twee zijn daarop in ons land als vermist opgegeven. Tanvir wil niet meteen te pessimistisch zijn over hun verdwijning. ,,Laten we afwachten wat de rapporten van het hoofdbureau van politie en de ambassade van Bangladesh in Nederland zeggen. Na terugkeer in Bangladesh zullen er stappen worden ondernomen om het onderzoek ook in eigen land voort te zetten.”

Het korps heeft medio vorig jaar in eigen land een voorstel gedaan om een hondenbrigade op te zetten. Nadat dit werd geaccepteerd door de autoriteiten reisden de agenten naar Nederland voor een training over het beheer, de omgang met en de training van honden.