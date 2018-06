Donkere wolken boven Federer

"Het was geen gemakkelijk wedstrijd, maar ik ben natuurlijk erg blij met deze overwinning", zei Wawrinka op de baan na het benutte matchpoint. "Ik vind het wel een beetje genant om het te vieren, Federer blijft een groot tennisser en een goede vriend", zei de Zwitser over zijn landgenoot, met wie hij tijdens de afgelopen Olympische Spelen goud won in het dubbelspel.

De partij werd bij een 5-3 stand in de eerste set onderbroken door de regen. Na de hervatting vijf uur later toonde Wawrinka zich het best bij de les. De als tweede geplaatste Federer oogde onzeker, kon weinig afdwingen en produceerde veel onnodige fouten.

Eén break in de tweede set was voldoende voor de winst voor Wawrinka. Op 5-5 sloeg de dubbelpartner van Federer toe op het derde breakpoint, om de wedstrijd vervolgens zelf uit te serveren.

Door de nederlaag verliest Federer veel punten voor de wereldranglijst. Federer was de afgelopen drie jaar finalist op het gravel van Monte Carlo. Telkens was daarin de Spanjaard Rafael Nadal te sterk. In de voorbereiding op Roland Garros - het enige Grand Slam dat hij nog nooit wist te winnen - is het graveltoernooi van Rome (start op 27 april) de volgende halte voor Federer.

Wawrinka, als dertiende geplaatst in Monte Carlo, staat nu tegenover de Duitse qualifier Andreas Beck, die de Argentijn Juan Monaco naar huis stuurde met 3-6 6-2 7-5.

Monte Carlo, mannen, derde ronde: Beck (Dui) - Monaco (Arg) 3-6 6-2 7-5, Wawrinka (Zwi/13) - Federer (Zwi/2) 6-4 7-5, Verdasco (Spa/7) - Ferrer (Spa/10) 6-2 6-1, Djokovic (Ser/3) - Montanes (Spa) 6-1 6-7 (4) 6-0.