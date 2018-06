G20-dode had inwendige bloeding

Op videobeelden was te zien hoe een agent de 47-jarige krantenverkoper Ian Tomlinson een keiharde duw in zijn rug gaf, terwijl Tomlinson met handen in de zakken voorbij enkele agenten wandelde. Tomlinson werd overeind geholpen door omstanders, maar enkele minuten later zakte de man in elkaar en overleed hij.

De agenten hielden toezicht op een demonstratie tegen de top van de G20 in Londen, maar volgens zijn familie nam Tomlinson geen deel aan de betoging. Een onafhankelijke commissie van de politie heeft de zaak in onderzoek. Oppositieleden in het Britse parlement eisen ook een gerechtelijk onderzoek naar de dood van de man. De agent die Tomlinson duwde, is voor onbepaalde tijd geschorst.