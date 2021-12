Onderzoek: Europa kampt met ergste uitbraak vogelgriep ooit

Premium Binnenland

Hoestende beesten in Blijdorp: hoe gevaarlijk is corona voor huisdieren?

Snotterende leeuwen en hoestende gorilla’s: in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is er een corona-uitbraak onder de dieren, waaraan zelfs Bokito en zijn familie niet ontkomen. Het is na grootschalige besmettingen op nertsenfokkerijen, dode beesten in een Amerikaanse dierentuin en een incidentele kat ...