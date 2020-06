Dode bij schietpartij in De Meern

Het gaat vermoedelijk om een incident in de relationele sfeer. Volgens omstanders is een vrouw om het leven gekomen. Er werd een man gearresteerd. Details over de betrokkenen kon de politie zondagochtend nog niet bekendmaken.

De straat werd na de schietpartij afgezet en medewerkers van de Forensische Opsporing begonnen een onderzoek.