Vooruitblik: 'Omzet Sligro vlak'

Donderdag presenteert het concern de omzetcijfers over de eerste drie maanden van dit jaar. Sligro heeft naar verwachting een gelijke omzet behaald met minder vestigingen dan een jaar eerder. Bovendien vielen vorig jaar de verkopen voor de paasdagen in de eerste drie maanden.

Sligro wil Golff, de supermarkten die door zelfstandige ondernemers worden gerund, integreren in de eigen EM-Té-formule. Daarvoor presenteerde het bedrijf eind maart een zogeheten ’masterplan’. Er is in de nieuwe plannen niet voor alle vestigingen plaats. Kleine, niet renderende supermarkten van zowel Golff als Em-Té zullen worden afgestoten. Het gaat om ongeveer 15 procent van de totale supermarktomzet. Dit alles moet resulteren in een winstmarge in 2011 van 3 tot 3,5 procent.

Bij de presentatie van de jaarcijfers in januari gaf Sligro geen concrete verwachting voor 2009.