LIVE | Aantal coronadoden Italië stijgt tot ruim 20.000

In Italië, epicentrum van de corona-uitbraak in Europa, zijn inmiddels meer dan 20.000 coronadoden geregistreerd. Binnen een etmaal ging het om 566 nieuwe sterfgevallen.

Een dag eerder waren er nog 431 geregistreerd. Het aantal nieuwe gemelde besmettingen daalde wel licht, net als het aantal patiënten op de intensievezorgafdelingen. Italiaanse deskundigen durven sinds enkele dagen over positieve signalen te spreken.

Om de boel onder controle te houden en te zorgen dat de overbelasting van ziekenhuizen verdwijnt, gelden de strenge coronaregels zeker nog tot begin mei.

