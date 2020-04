LIVE | Rusland meldt recordaantal nieuwe coronagevallen

Rusland heeft melding gemaakt van ruim 2550 nieuwe coronagevallen. Het gaat om het grootste aantal nieuwe besmettingen dat in een etmaal is gemeld door de Russische autoriteiten.

Sinds het begin van de uitbraak zijn in Rusland volgens officiële cijfers bijna 150 patiënten met het virus overleden. Bij ruim 18.000 mensen is vastgesteld dat ze besmet zijn geraakt.

President Vladimir Poetin zei tijdens een bijeenkomst met topfunctionarissen dat de situatie in zijn land verslechtert. Het ministerie van Defensie kan volgens hem een rol krijgen bij het bestrijden van de uitbraak.

Het aantal doden en vastgestelde besmettingen in Rusland ligt vooralsnog lager dan in veel westerse landen. In de VS zijn zo'n 22.000 sterfgevallen en meer dan een half miljoen besmettingen gemeld.

Experts waarschuwen dat officiële cijfers geen volledig beeld geven, omdat niet iedereen met het virus wordt getest. Wereldwijd zijn ruim 1,8 miljoen besmettingen gemeld.

