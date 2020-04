LIVE Zwaar getroffen Spanje versoepelt lockdown

In Spanje zijn de strenge lockdown-maatregelen maandag een beetje versoepeld. De politie deelde op stations mondkapjes uit aan mensen die weer naar hun werk gaan.

In het Zuid-Europese land gaan sommige fabrieken weer open. Daar kunnen medewerkers niet vanuit huis werken. Voor de meeste Spanjaarden is het einde van de lockdown nog niet in zicht. Zij moeten verplicht thuisblijven om verspreiding van het virus te voorkomen.

De versoepeling van de maatregelen leidde in Madrid niet direct tot grote drukte. Er waren weinig forenzen te zien bij de hoofdingang van het grote treinstation Atocha in de hoofdstad. Ook was er weinig verkeer op de weg.

Een van de bedrijven die de deuren weer opent, het industriële concern Nicolas Correa, zegt extra maatregelen te nemen om het personeel te beschermen. Medewerkers krijgen de beschikking over beschermende uitrusting.

De lockdown in Spanje is vorige maand afgekondigd. De crisismaatregelen blijven in elk geval tot 26 april van kracht. In het land zijn tot dusver ruim 17.000 patiënten overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

De autoriteiten maakten maandag melding van het laagste aantal nieuwe coronagevallen sinds 20 maart. Inmiddels is bij 169.496 mensen in het land vastgesteld dat ze besmet zijn met het virus, 3477 meer dan een dag eerder. Het aantal sterfgevallen door de uitbraak steeg met 517 naar 17.489.

De hoofdpunten:

Buitenland:

Financieel:

Sport:

Financiële klappen ook voelbaar in de golfsport

’Wembley wordt decor in uitspelen Premier League’

’Bestuur Barcelona moet net zo creatief zijn als Cruijff’

’7 tot 11 Nederlandse tennissers moeten keuze maken over voortzetten carrière’

Entertainment:

Corona-editie Serious Request van start

Prins William: Verenigd Koninkrijk is op zijn best tijdens crisis

Miljoenen mensen kijken naar optreden Bocelli in lege kathedraal Milaan

Bekijk hier het liveblog van zondag 12 april.

Het laatste coronanieuws uit binnen- en buitenland in een dagelijkse podcast. Met vandaag: alle incidenten op paaszondag, opmerkelijke details over Johnsons’ tijd in het ziekenhuis en wat kunnen we leren van China nu er daar weer scholen opengaan? Luister ‘m hier, hieronder of via je eigen podcast app.