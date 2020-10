Nederland helpt Belgische F16’s in strijd tegen IS

De Belgische F-16’s strijden sinds oktober tegen IS-terroristen in Irak en het noordoosten van Syrië. Het kabinet besloot vorige week al over te gaan op steun, maar wilde daar ook draagvlak voor in het parlement. Dat is gelukt: een overgrote meerderheid van de partijen stemt in met de missie. Alle coalitiepartijen en de PvdA en SGP zijn akkoord met het verzoek. Minister Ank Bijleveld (Defensie) is blij met de steun: „Dit is motiverend voor onze militairen.”

Eerder werd in samenspraak met de internationale coalitie tegen IS besloten dat Nederland een meer adviserende rol aan zou nemen in Irak, omdat de Iraakse veiligheidssector zelf steeds bekwamer is in het bestrijden van IS. In de voorgaande jaren verzorgde ons land trainingen voor militairen in Irak.

Koerden

De Nederlandse trainingsmissie voor de Koerden in Irak was vanwege de coronacrisis in april al stilgegeld. De 20 Nederlandse militairen die daar werkzaam waren zijn in april dan ook teruggekomen naar Nederland. Nu worden tientallen mannen en vrouwen die kant op gestuurd om te voldoen aan het hulpverzoek van België.

Er ligt nog een verzoek bij Nederland: de internationale coalitie heeft al haar leden gevraagd om te helpen bij het beschermen van de internationale luchthaven van Erbil, in Iraaks-Koerdistan. De coalitie gebruikt de luchthaven voor activiteiten in het noorden van Irak. Daar heeft de regering nog geen besluit over genomen.