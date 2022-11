Premium Het beste van De Telegraaf

’Voor 600 euro volg je een mbo-opleiding van paar maanden’ Sinds The Voice overal integriteitsonderzoekers, maar hoe integer zijn deze bureaus zelf?

Door Marouscha van de Groep en Emile Kossen Kopieer naar clipboard

Integriteitsonderzoekers schieten als paddenstoelen uit de grond sinds de The Voice-affaire voor veel meer vraag naar grensoverschrijdend gedrag-onderzoeken zorgt. Maar hoe integer zijn die bureaus zelf? In de tweedelige serie De jacht op ongewenst gedrag brengen we dat in beeld. Deel 1: de ’onderzoekscowboys’.