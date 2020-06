Denk onder vuur om etnisch profileren

Azarkan vroeg zich af waar het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens over etnisch profileren in de toeslagenaffaire blijft. De privacywaakhond kijkt of de Belastingdienst mensen strenger heeft gecontroleerd omdat zij bijvoorbeeld een tweede nationaliteit hebben.

De fractievoorzitter van Denk veroordeelde die werkwijze van de fiscus, maar kreeg vervolgens de wind van voren. Kamerleden van SP, CDA en de PvdA wezen Azarkan op de filmpjes die zijn partij de afgelopen jaren de wereld instuurde. Daarin werden vooral Kamerleden met een Turkse achtergrond als verraders van de Turks-Nederlandse gemeenschap.

„Als je tegen etnisch profileren bent, dan ook graag bij jezelf”, zegt CDA-Kamerlid Omtzigt. Azarkan zei in het debat afstand te nemen van de filmpjes, maar wilde er geen excuses voor maken. „Zijn er nog inhoudelijke vragen?”, vroeg Azarkan nog nadat hij onder vuur werd genomen. Maar die vragen kwamen er niet.

De Kamer debatteert woensdag over de wet waarmee de gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire gecompenseerd moeten worden, nadat duizenden van hen onterecht als fraudeurs werden bestempeld. Het kabinet wil die wet graag per 1 juli invoeren. Er is een half miljard euro uitgetrokken voor de compensatie van ouders.

Ontevredenheid

Maar in de Kamer is nog veel ontevredenheid over de invulling van die wet. Zo moeten ouders die in eerste instantie geen compensatie krijgen, zelf naar de fiscus stappen om te bewijzen dat ze daar toch recht op hebben. Kamerleden zouden graag zien dat de fiscus juist moet bewijzen dat ouders geen recht hebben op geld.

Omdat er vanuit de Kamer nog heel veel vraagtekens zijn over de wet, is besloten om het debat daarover in tweeën te knippen. De Kamer zet woensdag al zijn kanttekeningen. Staatssecretaris Van Huffelen (Financiën) gaat daarmee aan de slag, waarna het debat volgende week verder gaat.