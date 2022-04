’D66 houdt rapport over grensoverschrijdend gedrag achter’

Dat rapport pleitte, enkele weken voor de Tweede Kamerverkiezingen, lobbyist en partijprominent Frans van Drimmelen vrij van ’seksuele intimidatie en machtsmisbruik’. Het onderzoek kwam op gang na een anoniem blog met beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag in de richting van Van Drimmelen. De Volkskrant schrijft dat het nu over documenten beschikt die duidelijk maken dat er vorig jaar een verder onderzoek volgde met een harder oordeel, dat niet publiek werd gemaakt.

De D66’er heeft zich ’grensoverschrijdend gedragen door een patroon van contactpogingen’, zou de conclusie van dat onderzoek zijn. De politie zou ook een waarschuwingsgesprek hebben gevoerd met Van Drimmelen over zijn gedrag. Van Drimmelen wil in De Volkskrant niet reageren omdat het een ’pijnlijke privékwestie’ betreft. Ook D66 reageert zaterdagochtend nog niet op het verhaal.

Vlak voor de verkiezingen reageerde Kaag nog op het wel gepubliceerde rapport van onderzoeksbureau Bing. „Uit het rapport blijkt voor mij nergens dat in onze vereniging sprake is van een structureel onveilige omgeving. Zo ken ik onze partij ook niet”, zei Kaag destijds.

Toch werden in dat onderzoek ook al wat zorgelijke zaken genoemd. In totaal meldden 9 mensen zich destijds met een MeToo-ervaring binnen D66, waarbij ze op ’onveiligheid binnen de partij’ stuitten. Zo was er in sommige gevallen sprake van een machtsverhouding met de dader, of vreesden klagers voor de gevolgen voor hun verdere carrière binnen de partij. Maar de onderzoekers konden die meldingen niet verifiëren.