HTM laat niets rijden tijdens staking Den Haag

„Om chaos, onveilige situaties en een onzekere dienstverlening te voorkomen, hebben we helaas moeten besluiten de dienstregeling woensdag pas na 10.00 uur op te starten”, aldus directielid Karen Bosch. „Het is ontzettend vervelend dat onze reizigers opnieuw de dupe zijn, maar we vinden het simpelweg niet verantwoord.”

De staking duurt van 06.00 uur tot 10.00 uur. Het gaat de werknemers om meer loon en het verminderen van de „onverantwoord hoge werkdruk.”

De RandstadRail binnen de regio Den Haag rijdt ook niet. De RandstadRail van en naar Rotterdam arriveert wel op Den Haag Centraal en vertrekt daar ook, maar stopt niet op de andere stations binnen de regio Den Haag, zegt FNV-bestuurder Eric Vermeulen.