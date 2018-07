ANNE-MIEKE RUYTEN straalt van geluk, maar daar is wel een plotselinge scheiding aan voorafgegaan... Terwijl zij al twintig jaar getrouwd was met acteur ARIE KANT, werd de actrice uit ‘Kinderen geen bezwaar’ halsoverkop verliefd op haar jeugdliefde en vertrok naar Antwerpen. In PRIVÉ vertelt ze het hele verhaal.

