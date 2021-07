OM komt met strafeisen in beladen moordzaak advocaat Wiersum

Volg de zaak onderaan dit bericht via rechtbankverslaggever Saskia Belleman.

De 44-jarige Wiersum was een van de advocaten van Nabil B., de kroongetuige in het geruchtmakende liquidatieproces Marengo waarin Ridouan Taghi hoofdverdachte is. Kort nadat de deal tussen justitie en B. in maart 2018 bekend werd gemaakt werd B.’s broer vermoord. Op 6 juli werd een moordaanslag gepleegd op de vertrouwenspersoon van de kroongetuige, misdaadjournalist Peter R. de Vries. Hij ligt zwaargewond in een ziekenhuis.

Over de achtergrond van de ongekende geweldsgolf is officieel vooralsnog niets bekend. Tot dusver zijn alleen (vermoedelijke) uitvoerders gepakt en voor de rechter gebracht. Naar opdrachtgevers en tussenpersonen wordt nog volop onderzoek gedaan. De advocaat van Taghi heeft meermalen haar afkeuring uitgesproken over verhalen in de media die haar cliënt in verband brengen met het geweld.

Moordcomplot

Politie en justitie hebben alles uit de kast gehaald om de moord op Wiersum op te lossen. Giërmo B. kon binnen twee weken worden aangehouden, Moreno B. volgde eind januari 2020. Een neef van Taghi, Anouar, is eveneens opgepakt, als mogelijke faciliteerder van het complot. Zijn strafzaak is afgesplitst tegen die van de beide B.’s.

Onder meer dna-sporen en telefoonbewegingen vormen het bewijs tegen de twee verdachten. Zij zouden al weken bezig zijn geweest met voorverkenningen. Moreno B. zou de schutter zijn geweest, maar justitie houdt beiden even verantwoordelijk. De twee mannen worden ook in verband gebracht met een dubbele moord in Suriname.