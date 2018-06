'First puppy' bij de Obama's thuis

De identiteit van de 'first puppy' is nog niet officieel bekendgemaakt. Maar dagblad The Washington Post berichtte zondag dat het om een zes maanden oude Portugese waterhond gaat. Het grotendeels zwartharige hondje heeft een witte bef, witte poten en een witte sik. Volgens de krant hebben Malia en Sasha het beestje Bo genoemd.

Volgens bronnen bij het Witte Huis zijn de Obama's zeer gecharmeerd van Bo. De hond maakt geen „toiletfouten” en bijt niet in meubels. Hondentrainers van de bevriende Democratische senator Edward Kennedy richten de puppy af. Dinsdag wordt Bo aan de buitenwereld gepresenteerd.

