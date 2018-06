Dodental beving Italië naar 293

„Het is langzaam en moeilijk werk. Er zijn aanwijzingen dat er nog overlevenden onder het puin liggen, maar het kan ook om een dier of zelfs om vallende waterdruppels gaan”, aldus een woordvoerder van de reddingsdiensten in L'Aquila.

De regio Abruzzen werd maandag getroffen door een aardbeving van 5,8 op de schaal van Richter.