Dode bij schietpartij tankstation Tilburg: vijf arrestaties, auto in beslag

De recherche deed uitgebreid onderzoek bij het tankstation. Volgens een politiewoordvoerder is ook een persoon meegenomen door de politie, omdat die na het schietincident „helemaal los ging.” Het is niet duidelijk of het een aanhouding betreft en of de persoon überhaupt betrokken is bij de schietpartij.

De politie was massaal uitgerukt. Ook de brandweer kwam ter plaatse. Het tankstation is volledig met linten afgezet. Het slachtoffer, dat pal onder de luifel van het Esso-station ligt, wordt afgeschermd met een wit scherm. Er worden nog geen details verstrekt over de identiteit van het slachtoffer omdat de nabestaanden nog moeten worden geïnformeerd. De politie is op zoek naar getuigen.

Regionale media melden dat het schietincident mogelijk verband houdt met een vechtpartij die eerder woensdag plaatsvond in Tilburg. Dat zou bij een herdenking van een op Curaçao doodgeschoten rapper in het stadion van voetbalclub Willem II zijn geweest. De politie laat weten dat deze informatie „niet van de politie komt” en dat de aanleiding van de schietpartij „bij ons nog niet bekend is.”