Limburgse opzichter probeerde kameraden te redden Zoons ’mijnheld’ Jan Stroom bij eerbetoon: ’Zorg meer voor elkaar’

Door Alexander Bakker Kopieer naar clipboard

Jan Stroom (kleine foto) keerde niet levend terug na zijn reddingspoging. Zoons Jean (links) en Frans hopen dat het verhaal van hun vader inspireert. Ⓒ Rias Immink

Marcinelle - De mijnramp in het Belgische Marcinelle is een van de grootste uit de Europese mijnbouwgeschiedenis. Op 8 augustus 1956 komen bij een inferno in steenkolenmijn Bois du Cazier 262 mensen om het leven van twaalf verschillende nationaliteiten. Onder hen één Nederlander: de Heerlense opzichter Jan Stroom. Deze ’held van Marcinelle’ probeerde collega’s te redden, maar moest zijn daad met de dood bekopen. Zijn bijzondere verhaal, waarvan we nog allemaal kunnen leren, wordt vanaf nu geëerd met een plaquette op de plek des onheils.