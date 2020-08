Eén toilet te weinig voor diner met wijntje

Madewos mag geen alcohol schenken omdat hij maar één toilet heeft. Ⓒ Rene Oudshoorn

DEN HAAG - Madewos Tekeste van lunchroom Scallys The Hague in de Wagenstraat in Den Haag baalt als een stekker. Hij liep niet alleen inkomsten mis als gevolg van de coronamaatregelen, maar ook door zijn toilet, of eigenlijk het ontbreken van een extra klein kamertje.