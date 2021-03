Een elite-eenheid van de marine groet het publiek voor weer een missie. Ⓒ Foto ANP/HH

Peking - China heeft de Verenigde Staten gepasseerd en is in het bezit van de grootste vloot ter wereld. De Chinezen breiden hun macht op zee in hard tempo uit en voeren daarmee de dreiging op in de Zuid-Chinese Zee en de Straat van Taiwan.