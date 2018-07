Exit geplaatsten in Houston

Voor het eerst in 41 jaar staat er geen geplaatste speler in de kwartfinales van het ATP-toernooi in Houston. Tommy Haas zorgde ervoor dat Marcel Granollers, als laatste 'beschermde' speler het toernooi verliet. De talentvolle Duitser klopte de gravelbijter uit Spanje met 4-6 6-2 6-3.