Meer coronapatiënten in ziekenhuizen dan een jaar geleden

Verpleegkundigen behandelen een coronapatiënt op de Covid-IC afdeling in het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Ⓒ ROBIN UTRECHT

ZEIST - In de Nederlandse ziekenhuizen liggen donderdag meer coronapatiënten dan precies een jaar geleden. Dat is voor het eerst in de huidige coronagolf. In totaal liggen er nu 2110 patiënten met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Vorig jaar, op 18 november 2020, waren het er 2087.