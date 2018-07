Eco-label zorgt voor grote verwarring

Om hier paal en perk aan te stellen, wordt van 25 tot 27 juni in Amsterdam een conferentie gehouden over duurzaam voedsel en keurmerken. Dat meldt Biologica-Nieuws.

De conferentie Sustainable Foods Summit wordt georganiseerd door Organic Monitor, een in Londen gevestigd internationaal adviesbureau op het gebied van biologische landbouw. De conferentie richt zich op bedrijven in de voedingsindustrie die duurzaam willen produceren.

De conferentie zal het brede areaal aan benaderingswijzen en keurmerken behandelen: van biologisch tot fair trade tot CO2-neutraal, enzovoorts. Deze verschillende benaderingswijzen overlappen elkaar soms enigszins, maar vaak ook niet. Fairtrade producten zijn vaak niet biologisch, CO2-gecompenseerde producten evenmin. Andersom is ook niet altijd het geval.

De verschillende duurzaamheidlabels worden in het congres bijeengeschaard onder de noemer ecolabels. Ook het Europees Parlement stemde onlangs over een ecolabel in de zin van een algemeen milieukeurmerk. Verwarrend en onjuist, want de term eco is beschermd. Volgens EU-Verordening 834/2007 is zij exclusief gereserveerd voor biologische voeding. In Nederland is het EKO-keur het keurmerk voor biologische landbouw en voeding, zo valt in Biologica-Nieuws te lezen.

In Europa dreigt ernstige begripsverwarring. Onlangs stemde het Europees parlement over het invoeren van een nieuwe milieukeurmerk: het Ecolabel. Dit moet een algemeen milieulabel worden voor uiteenlopende producten. De ontwerptekst voor de wet omvat ook voedingsproducten. Dat zou betekenen dat er een nieuw Europees Ecolabel komt voor milieuvriendelijke voedingsproducten, terwijl er al biologische keurmerken zoals het EKO-keur zijn. Bovendien komt er een verplicht Europees bio-keurmerk aan in 2010.

De Ifoam-EU Group, waar Biologica in het bestuur zit, heeft erop aangedrongen dat voedingswaren worden uitgesloten van het nieuwe Ecolabel. „Hiermee zullen consumenten alleen in verwarring worden gebracht. EU-instellingen moeten stoppen zich te mengen in een goed functionerende markt door inconsistente keurmerken te introduceren. Hiermee stuurt de EU op chaos aan”, aldus Francis Blake, voorzitter van Ifoam-EU.

Schlüter, directeur van Ifoam-EU: „Biologische voedselproductie is aanzienlijk beter voor het milieu dan conventionele productie en er bestaan reeds sterke biologische logo’s. Bovendien komt er in juli 2010 een nieuw Europees verplicht biologisch logo aan. Om een nieuw logo in te voeren is, ondanks de goede intenties, op z’n best onnodig en op z’n slechtst rampzalig.”

De Ifoam-EU groep praat liever over de mogelijkheid om nieuwe duurzaamheidaspecten in de biologische regelgeving op te nemen, aldus Francis Blake. „We begrijpen het belang van een Ecolabel voor betere milieuprestaties voor bepaalde producten. Maar dat is precies wat de biologische landbouw en voedselproductie al 85 jaar doet. In plaats van het wiel opnieuw uit te vinden, kunnen we beter het bestaande wiel verder verbeteren.”