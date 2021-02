Ziekenhuis MCL sluit oncologieafdeling om coronabesmettingen

Eerder was voor die afdeling - die mensen met kanker behandelt - al een opnamestop afgekondigd toen bleek dat 13 medewerkers van de afdeling besmet waren. „De sluiting is in het belang van de patiënten”, aldus Froukje Ubels, voorzitter van de medische staf van het MCL. „We willen koste wat kost voorkomen dat er meer besmettingen optreden.” Patiënten van wie de behandelingen niet kunnen worden uitgesteld, worden geholpen door andere ziekenhuizen in Friesland of in het UMCG in Groningen.

Ook op andere afdelingen binnen het MCL zijn medewerkers besmet geraakt. Deze besmettingen zijn zoals het nu lijkt allemaal te linken aan de besmettingen op de oncologieafdeling. Het betreft de afdelingen B (interne geneeskunde), dialyse en radiologie. Ook twee dialysepatiënten hebben het coronavirus opgelopen. Alle medewerkers van deze afdelingen moeten binnen enkele dagen een PCR-test doen om zo een goed mogelijk beeld te krijgen van eventuele verdere verspreiding van het virus.

Het is nog onduidelijk hoe deze besmettingen hebben kunnen ontstaan, het bron- en contactonderzoek loopt nog. Volgens het MCL is de meest waarschijnlijke verklaring dat het virus is verspreid door een patiënt die recent op de betrokken afdelingen is verpleegd en/of onderzocht. Het is nog niet bekend of het aangetroffen virus de Britse variant of een andere, meer besmettelijke variant is. Dit wordt onderzocht.