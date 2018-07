Politieagente staat terecht voor moord op vriend

Het schietincident aan het Mastgatpad vond op 10 december plaats. De politie trof de zwaargewonde man kort daarna aan in het huis en arresteerde F. al snel.

Het slachtoffer overleed later in een ziekenhuis in Amsterdam. F. had geen dienst op het moment van de schietpartij. Omdat zij bij de politie werkt, is het onderzoek naar de schietpartij uitgevoerd door de Rijksrecherche.