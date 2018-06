Zes roofovervallers gepakt op één dag

"Voor de Rotterdamse politie heeft de aanpak van roofovervallen op dit moment de hoogste prioriteit. We geven hiermee een duidelijk signaal af aan alle overvallers dat we ze vroeg of laat zullen pakken", aldus een politiewoordvoerster gisteren.

Gisterochtend vroeg werd een woning aan de Meerdijk door twee mannen van 18 en 26 jaar overvallen.

Ze doorzochten het huis op verdovende middelen. De bewoners, een man en een vrouw, waren onder bedreiging van een vuurwapen de woning uitgedreven. De 21-jarige dochter had zich ongezien opgesloten in de douche en hield de politie via sms op de hoogte.

Het arrestatieteam kon het tweetal dankzij de aanwijzingen van de dochter overmeesteren en bevrijdde het meisje uit haar benarde positie.

Bij een roofoverval gistermiddag op een tabakswinkel op de Rusthoflaan wisten vier Rotterdammers te ontsnappen door zich te verstoppen in een woning aan de nabijgelegen Kerkhoflaan. Het viertal, in de leeftijd van 18 tot 21 jaar, had het winkelpersoneel bedreigd met een mes en een vuurwapen, en daarbij sigaretten buit gemaakt. In dit geval hield een buurtgenoot de politie op de hoogte waar de mannen zich bevonden.

De eigenaresse van de overvallen tabakswinkel Pop Koedam reageerde gelaten op de arrestatie van de vier overvallers.

"Het is verschrikkelijk dat mijn medewerkers zoiets hebben moeten meemaken. Gelukkig zijn ze niet gewond geraakt, maar dit maakt heel veel indruk op ons allen. Ik ben wel blij dat de overvallers zijn gepakt, maar het is een schrale troost", vertelt Koedam. In de winkel hing ook camerabeveiliging. Ook had het personeel een agressietraining gehad om te leren omgaan met overvallers.

Niet veel later op de dag werd ook nog een supermarkt in Hoogvliet overvallen. De politie hield ook in die omgeving nog een zoektocht naar de twee overvallers, maar heeft ze nog niet te pakken.