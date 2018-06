Rotterdam trekt subsidie Riagg in

Het gaat om 2 procent van het totale budget van de instelling voor de geestelijke gezondheidszorg, zo berekende directeur Jos Lamé dinsdag gezegd. De hulpinstelling gebruikte dat geld onder meer voor trainingen van medewerkers. Het Riagg stapt naar de beroepscommissie van de gemeente om de beslissing aan te vechten.

Rotterdam werkt sinds december 2007 met de meldcode. De code geldt voor alle beroepsgroepen in het onderwijs, zorg en welzijn. De gemeente wil zo het aantal meldingen verhogen en het aantal mishandelingen achter de voordeur terugdringen.

Het Riagg vindt dat de politiek zich te veel bemoeit met de hulpverlening. „In Nederland is het scheef gegroeid. Mensen die heel ver weg staan van de praktijk willen bepalen hoe zaken worden opgepakt. Er werken bij ons heel veel kundige mensen die op een andere manier willen werken”, aldus Lamé.

Volgens de gemeente is een jaar lang overleg gevoerd over de ondertekening. De woordvoerder stelt dat veel andere instellingen juist achter de meldcode staan. „Het heeft veel meldingen opgeleverd en we hebben slachtoffers van huiselijk geweld veel eerder weten te bereiken”, aldus de zegsman.