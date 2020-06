70-jarige vastgebonden door overvallers

De man, woonachtig aan Poolsterstraat in het Sterrenkwartier, is minder mobiel en sliep daarom de bewuste nacht, maandag 1 juni, in de woonkamer. „Om 02.45 uur hoorde hij de voordeur open- en dichtgaan en voordat hij het goed en wel besefte stonden er twee mannen bij hem in de kamer. Zij vielen hem direct aan, bonden hem vast en doorzochten de woning”, meldt de politie maandag.

Hard geschreeuw van het slachtoffer leek de daders uiteindelijk af te schrikken, maar ze gristen nog wel ’enkele persoonlijke bezittingen’ van de man mee. „Die kon zich gelukkig snel bevrijden en de politie waarschuwen. De overvallers werden helaas niet direct gevonden.”

De politie is op zoek naar getuigen, informatie en eventuele camerabeelden.