Organist van Gelderse kerk vastgehouden en mishandeld, man inmiddels weer thuis

Voor de mishandeling is een 36-jarige verdachte uit de gemeente Oude IJsselstreek vrijdag na het incident aangehouden. Hij zit zaterdag nog vast, aldus de politie.

Volgens de kerkvoorzitter kwam een man vrijdagmiddag de kerk binnen terwijl de organist aan het repeteren was. De deur naar het orgel was vanwege de repetitie dicht. De man klom via de banken en pilaren naar het orgelbalkon. Daarna volgde „een forse schermutseling”, waarbij de organist is geschopt, geslagen en bedreigd. Het slachtoffer zat een uur vast in het orgelbalkon, waarna hij zei dat hij naar het toilet moest. In de wc heeft hij 112 gebeld, waarna politie en ambulance snel ter plekke waren.

Aanzienlijk letsel

De man is met „aanzienlijk letsel” naar het ziekenhuis gebracht, aldus een woordvoerder van de politie. Volgens de kerkvoorzitter heeft de vaste organist van de kerk vooral ook last van psychische schade door het geweld. „Het zal tijd kosten om daar overheen te komen”, verwacht Van Drumpt.

Wie de man is en waarom hij de orgelkamer binnendrong, is Van Drumpt onduidelijk. Van anderen heeft hij gehoord dat de man voordat hij de kerk binnenkwam flink had gedronken, zeer vervelend gedrag vertoonde en dat mensen hem daarna zijn bier hebben afgepakt. Wat er precies is gebeurd, wordt ook nog onderzocht door de politie.

Schok voor de dorpsgemeenschap

De kerk was zaterdag gesloten, maar de kerkdienst van zondag zal doorgaan, met een andere organist. Van Drumpt zal aan het begin van de dienst stilstaan bij de gebeurtenis, die ook een schok is geweest voor de dorpsgemeenschap. „De kerk is hier elke dag tussen 09.00 en 18.00 uur bewust de hele dag open, voor mensen die een moment van stilte willen pakken, even willen zitten of luisteren naar de repetitie van het orgel.”

Vanaf maandag is de kerk tussen 10.00 en 12.00 uur open. De week erop zullen de openingstijden hopelijk weer „overgaan tot de orde van de dag”, aldus de kerkvoorzitter.