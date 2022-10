Aandeelhouder in de rats om KLM

Yteke de Jong De KLM-piloten, verenigd in aandeelhouder Spaak, zitten in de rats om de toekomst van KLM. Ze hebben de top van Air France KLM vrijdag in een brief opgeroepen om snel met de Nederlandse Staat en Schiphol om de tafel te gaan om de problemen op te lossen.

Aandeelhouders zetten het aandeel ruim 5% lager na de kwartaalcijfers, die fors lager dan verwacht uitvielen door de al maanden durende chaos op Schiphol. Dit kost de luchtvaartcombinatie dit jaar al €230 miljoen. „Op zich zijn de resultaten goed maar deze hadden nog een stuk beter kunnen zijn. Door te investeren in personeel bij KLM en met name bij Schiphol kan dit bereikt worden”, zegt voorman Hans Tettero van Spaak. Er is echter geen stip op de horizon gezet waarbij Air France KLM met de vuist op tafel kan slaan. Topman Ben Smith gaf aan dat het luchtvaartcombinatie staat op twee benen. „We hebben twee pijlers, dat is het van oudsher snelle overstapnetwerk op Schiphol en de Franse markt, die al decennia één van de grootste ter wereld is”, zo zegt hij desgevraagd.

Ook Tettero benadrukt dat Air France een goed functionerend systeem met twee hubs die elkaar versterken. „Het is daarmee niet in het belang van de aandeelhouders om productie naar Parijs te verplaatsen. Al helemaal niet als dat ongecontroleerd en gedwongen zou moeten gebeuren door de chaos op Schiphol”, zegt hij.

Hoewel financieel directeur Erik Swelheim van KLM zegt blij te zijn met de marge van 13,7%, is hij niet blij met het uitblijven van verbeteringen bij Schiphol.